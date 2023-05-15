Леонид Швец, автор haqqin.az 21:31

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года произвело неизгладимое впечатление на многих. Выступление специально перенесли из Георгиевского зала Кремля в Большой Манеж, чтобы была возможность показать на большом экране новейшие российские достижения в области вооружений. Среди прочих образцов «уникальных разработок» президент России продемонстрировал присутствующим движущиеся картинки, изображающие боевые возможности «высокоточного гиперзвукового авиационного комплекса «Кинжал». «Обладание таким оружием, безусловно, дает серьезные преимущества в сфере вооруженной борьбы. Его мощь, могущество, как говорят военные эксперты, может быть огромным, а скорость делает ракеты неуязвимыми, противоракеты их просто не догоняют, – отметил Путин. – Понятно, почему ведущие армии мира стремятся обладать таким идеальным на сегодняшний день оружием. Уважаемые друзья! У России такое оружие есть».

Генералы и военные разработчики внушили хозяину Кремля, что Россия обладает оружием, которого нет нигде больше в мире, и которому невозможно противостоять. Несомненно, это укрепило его уверенность в своей непобедимости. Нужно сказать, что российского президента собственные подданные ввели в некоторое заблуждение. Ничего сверхнового в «Кинжалах» нет, это те же баллистические ракеты «Искандер», лишь разогнанные до большой скорости с помощью истребителя. В этом качестве используется MиГ-31К. Во время большой украинской войны «Кинжалы» не использовались, хотя каждый взлет MиГ-31К на расстоянии удара по территории Украины сопровождается сигналами воздушной тревоги: опасность запуска «Кинжалов». Однако подтвержденных случаев применения ракеты было очень мало. Вероятно, они были использованы в августе прошлого года при ударе по Винницкой области. Затем были сообщения об атаке в Ивано-Франковской области в марте этого года, но в этом случае у экспертов вызвали сомнения видеокадры, снятые, очевидно, совсем в другом месте. Между тем, очень высокая скорость, которую развивают эти ракеты, действительно крайне затрудняет их перехват, и когда появились сообщения, что во время атаки на Киев в ночь на 4 мая «Кинжал» был сбит, представитель Воздушных сил Украины заявил, что у Украины нет средств, чтобы противодействовать такому оружию. И лишь когда в издании Defense Express были обнародованы характерные осколки, сам командующий Воздушными силами Украины генерал Николай Олещук признался: да, сбили. К тому времени уже упорно ходили слухи, что противоракетная система Patriot поставлена на боевое дежурство где-то в Киеве.

Сообщение о сбитии «Кинжала» было неожиданным и радостным, но опасения оставались: насколько неслучайным был этот результат? А какова будет эффективность защиты, если прилетит не один «Кинжал», а много? Ракетная атака в ночь на 16 мая позволила ответить на этот вопрос, и ответ Кремлю не понравился: все шесть «Кинжалов» были сбиты, стопроцентная сбиваемость. Минобороны РФ заявило, что одна из ракет уничтожила Patriot, но в украинской столице хорошо знают, как звучит и выглядит настоящее попадание, ничего подобного в городе не произошло. Из чего можно сделать вывод, что российские Вооруженные силы лишились даже иллюзорной возможности наносить неотразимые удары, по крайней мере, по украинской столице. И дополнительные западные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доказавшие свою эффективность, продолжают поступать в Украину. «Кинжальный» залп, между тем, обращает внимание на возникшую вдруг готовность российского руководства с помощью редкого оружия атаковать центры принятия решений: судя по области разлета частей сбитых ракет, целями могли быть здания Министерства обороны и Генштаба ВСУ. Не исключено, что это ожесточение вызвано обидными пропущенными оплеухами в Луганске, куда вдруг стали долетать украинские ракеты, и в Брянской области, где за несколько минут были сбиты два вертолета и два самолета, самое болезненное поражение ВКС за все годы.