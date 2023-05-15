Путин потерял надежду на Лукашенко Заявление разведки Украины
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов исключает, что Беларусь в дальнейшем может присоединиться к войне России против Украины.
По его словам, президент России Владимир Путин "уже потерял надежду втянуть президента Беларуси Александра Лукашенко в войну" против Украины.
Буданов отметил, что после российского вторжения в Украину прилагалось много усилий со стороны Украины, чтобы Беларусь не включилась в эту войну. "Мы задействовали все наши возможные пути коммуникации, все возможности, даже задействовали одного народного депутата ради того, чтобы не допустить втягивания именно Беларуси как страны в эту войну. Это первая цель. И вторая - когда велось вытеснение российской армии, не допустить повторных попыток захода с территории Беларуси в Украину, или попыток нанесения ударов. По состоянию на сейчас этого удалось достичь".