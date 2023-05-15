Обвиняемая в обороте наркотиков не дожила до оправдания суда

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Али Мамедова некоторое время назад завершился судебный процесс над 39-летним Эльнуром Байрамовым и 39-летней Нурланой Нейматовой, обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, Байрамов и Нейматова были задержаны 28 апреля 2021 года: в сумке у последней обнаружили метамфетамин. Против них возбудили уголовное дело.

В ходе следствия выяснилось, что подсудимые, являющиеся бывшими одноклассниками, проживали в гражданском браке. Сам Эльнур Байрамов является спортсменом: в прошлом он завоевал титул чемпиона Европы по кикбоксингу. Следователям мужчина заявил, что никогда не занимался продажей наркотиков.

Нурлана Нейматова, в свою очередь, признала, что приобретала наркотики у женщины по имени Хаяла и время от времени употребляла вместе со своим гражданским мужем. Однако обвиняемая отрицала, что занималась их продажей.

Обвиняемой так и не довелось дожить до суда - 14-го февраля этого года она отравилась угарным газом и скончалась. Эльнур Байрамов же был оправдан и отпущен на свободу.