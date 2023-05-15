В решающей игре за выход в финал «Гянджа» в третьем овертайме (!) одержала победу со счетом 106:103.

Сегодня в Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) состоялся третий матч в полуфинальной серии между НТД и «Гянджой».

Напомним, в первом матче в Баку «Гянджа» выиграла со счетом 101:73. В ответ на это НТД крупно выиграл в Гяндже - 105:76.

В финале «Гянджа» сыграет с «Сабахом», который в двух матчах разобрался с AAAF (Хырдалан). Финальная серия продлится до трех побед одной из команд.

В матче за 3-е место сойдутся AAAF и НТД. Тут серия будет до двух побед.