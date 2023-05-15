Он отметил, что досрочные парламентские выборы в Турции невозможны, так как возглавляемый им правящий «Республиканский союз» после выборов 14 мая может претендовать на 322 из 600 мест в парламенте.

Если во 2-м туре президентских выборов победит оппозиционный кандидат, досрочные парламентские выборы в Турции будут невозможны, сообщил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган в эфире CNN Türk.

Явка на первый тур президентских выборов в Турции составила около 90%, что является рекордом, сообщил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN Türk.

"Благодарю всех наших граждан за участие в выборах, которые прошли в демократических условиях и при рекордной явке - до 90%", - сказал он, отметив, что начал подготовку ко второму туру голосования, который намечен на 28 мая.

Президент также добавил, что в субботу или воскресенье планирует посетить районы, пострадавшие от разрушительных землетрясений в феврале: "Митинги проводить не планирую".