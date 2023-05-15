В России запретили показ фильма иранского режиссера

Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм иранского режиссера Али Аббаси «Убийца «Священный паук», который показывали в российских кинотеатрах с 11 мая, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на дистрибьютора ленты, кинокомпанию «Экспонента Фильм».

В письме Минкульта говорится, что в фильме содержится информация, «распространение которой запрещено законодательством РФ». О чем конкретно идет речь, представители «Экспонента Фильм» не уточнили.

По сюжету фильма, основанного на реальных событиях, религиозный фанатик решает избавить иранский город Мешхед от «скверны» и начинает убивать женщин, которые занимаются проституцией. Расследовать убийства берется журналистка из Тегерана, которую сыграла Зара Амир Эбрахими. За эту роль Эбрахими получила приз Каннского кинофестиваля 2022 года как лучшая актриса. Фильм также был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь».