CША сделали предупреждение Грузии

Возобновление прямого авиасообщения между Грузией и Россией вызывает беспокойство у США и Запада. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

«Если прямые авиарейсы будут совершаться между Россией и Грузией, это вызовет нарастающую обеспокоенность не только США и других западных стран, но и компаний, которые могут работать в Грузии и ее аэропортах, если они обслуживают воздушные суда, подпадающие под экспортно-импортные ограничения», — сказал Патель.

Он отметил, что в США будут следить за этой ситуацией и по необходимости примут дополнительные меры.