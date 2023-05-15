Кадырова обвинили в злоупотреблении наркотиками Видео

Лидер Чечни Рамзан Кадыров испытывает проблемы со здоровьем, а также наркотическую зависимость. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"У Кадырова проблемы со здоровьем, плюс проблемы с чрезмерным потреблением наркотических средств, которые он сначала был вынужден употреблять как допинг, потом как обезболивающее, а дальше уже пошла проблема", – рассказал Буданов.