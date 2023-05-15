США предлагают 10 млн долларов за российского хакера

Госдепартамент объявил о предложении вознаграждения в размере до 10 миллионов долларов США за информацию, ведущую к аресту гражданина России Михаила Матвеева за причастность к транснациональной организованной преступности.

В заявлении Госдепартамента подчеркивается, что США принимают меры в отношении Матвеева за его роль в кибератаках с целью вымогательства выкупа, направленных против американских правоохранительных органов, предприятий и критической инфраструктуры по всему миру.

Отмечается, что в связи с вышеуказанными мерами Министерство юстиции обнародовало два обвинительных заключения против Матвеева в округе Колумбия и в Нью-Джерси. Минфин ввел против Матвеева финансовые санкции.