США могут признать Россию спонсором терроризма

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возможности включения России в список стран - спонсоров терроризма. Об этом он заявил на слушаниях в Конгрессе США.

«Никогда не говори никогда», — ответил Блинкен на вопрос сенаторов о том, планирует ли Госдеп признать Россию государством — спонсором терроризма.

Отметим, что Сенат США принял резолюцию, призывающую признать Россию государством - спонсором терроризма. Соответствующий законопроект внесли в Палату представителей в сентябре 2022 года.