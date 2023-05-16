Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о двойниках президента России Владимира Путина и отметил, что ни в Мариуполе, ни на параде в Москве 9 мая настоящий президент России не присутствовал.

Он отметил, что двойника Путина выдали уши: "Это разные люди, просто разные. По ушам посмотрите — там невооруженным глазом все видно. Просто разные уши. Так не бывает, сегодня проснулся с одним ухом, а завтра с другим".

По мнению Буданова, на парад 9 мая настоящий Путин тоже не явился: "Аналогичная ситуация. Три человека периодически появляются. У них повадки разные, у них немного отличается рост. А когда есть крупные планы, все это видно".