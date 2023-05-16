В центре Баку произошло ДТП: есть пострадавшие
В Насиминском районе Баку на улице 28 мая произошло ДТП.
Как сообщает АПА, автомобиль марки Lexus врезался на перекрестке в BMW. Кроме того, Lexus врезался в автомобиль марки KIA, который двигался в том же направлении.
Автомобили марки KIA и BMW получили серьезные повреждения. Пассажир KIA получил травмы. Водитель Lexus скрылся с места происшествия.
По данному факту проводится расследование.
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