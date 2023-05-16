Азербайджанская команда против звезд «Галатасарая» В день той самой победы в Кубке УЕФА
Сегодня в Стамбуле состоится дружеский матч между командой азербайджанских журналистов и ветеранами футбольного клуба «Галатасарай».
Игра посвящена 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и 23-летию исторической победы «Галатасарая» в Кубке УЕФА. Именно 17 мая 2000 года команда Фатиха Терима одолела в финале лондонский «Арсенал»
Ожидается, что за ветеранов сыграют такие известные в прошлом футболисты, как Хакан Балта, Айхан Акман, Керем Инан, Фарук Аталай и другие. А ряд экс-игроков, выигрывавших тот самый еврокубок, будут присутствовать на матче в качестве гостей.
Идея проведения матча принадлежит главному редактору сайта Sports.az Анару Шабаноглу. На встрече также будет присутствовать президент Федерации мини-футбола Азербайджана Талех Насибов. Тренировать азербайджанских журналистов доверено главному тренеру сборной Азербайджана Эльшаду Гулиеву, выигравшему вместе с нашей национальной командой титул чемпионов Европы.