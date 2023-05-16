На что уйдут заработанные Госфондом средства...

Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, Азербайджан приступил к практической реализации реформы, которая вытекает из передового мирового опыта в сфере социальной защиты населения.

Дело в том, что подписанные главой государства законодательные акты открывают перед Государственным фондом социальной защиты (ГФСЗ), который подчиняется Министерству труда и социальной защиты населения, новые возможности.

Отныне положительные остатки между своими доходами и расходами Фонд сможет расходовать на инвестиционную деятельность, размещая средства на депозитных счетах в банках, входящих по объему активов в первую пятерку. А доходы, которые будут получены от инвестиционной деятельности, позволят Фонду материально поддерживать реформы в сфере соцзащиты, а также сыграют важную роль в финансировании мероприятий по защите семей шехидов и инвалидов войны.