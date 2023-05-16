На что уйдут заработанные Госфондом средства...
Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, Азербайджан приступил к практической реализации реформы, которая вытекает из передового мирового опыта в сфере социальной защиты населения.
Дело в том, что подписанные главой государства законодательные акты открывают перед Государственным фондом социальной защиты (ГФСЗ), который подчиняется Министерству труда и социальной защиты населения, новые возможности.
Отныне положительные остатки между своими доходами и расходами Фонд сможет расходовать на инвестиционную деятельность, размещая средства на депозитных счетах в банках, входящих по объему активов в первую пятерку. А доходы, которые будут получены от инвестиционной деятельности, позволят Фонду материально поддерживать реформы в сфере соцзащиты, а также сыграют важную роль в финансировании мероприятий по защите семей шехидов и инвалидов войны.
Помимо этого, инвестиционные доходы Фонда обеспечат дополнительную финансовую поддержку работ по созданию социальной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях страны, а также будут направлены на финансирование расходов, связанных с непосредственно инвестиционной деятельностью, на реинвестирование (повторное инвестирование), а также в другие сферы экономики и социальной жизни, определенные главой государства.
Таким образом, речь идет не только об очередном успешном примере практической реализации реформы, но и также о конкретной материальной пользе, которую Фонд окажет сфере социальной защиты населения.
Важно учесть и то, что свободные средства Фонда страхования от безработицы, как и средства ГФСЗ, также будут направлены на инвестиции.
В результате, применяя эффективные методы управления свободными средствами, Государственным фондом социальной защиты будет создана возможность для формирования дополнительного источника доходов, которые будут направлены на развитие социальной сферы и поддержит проведение устойчивых реформ в сфере соцзащиты населения.