Сегодня на Национальной гимнастической арене в Баку стартует 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Соревнование с участием спортсменок из 38 стран завершится 21 мая.

Азербайджан на Евро представят Зохра Агамирова и Илона Зейналова, взрослая групповая команда в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной, а также юниорская группа в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханум Исмаилзаде, Медины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыховой и Захры Джафаровой.

Именно юниорки откроют сегодня чемпионат. С 12:00 они начнут выступления с пятью скакалками и пятью мячами.

В 18:00 начнется красочная церемония открытия. Помимо роскошного представления, которым организаторы планируют удивить зрителей, в ходе церемонии выступят такие исполнители, как Hiss и Вагиф Нагиев.

Билеты на открытие и на все соревновательные дни можно приобрести на сайте iticket.az и в кассах города.