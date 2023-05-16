В Баку стартует чемпионат Европы Красочная церемония открытия и первые медали
Сегодня на Национальной гимнастической арене в Баку стартует 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Соревнование с участием спортсменок из 38 стран завершится 21 мая.
Азербайджан на Евро представят Зохра Агамирова и Илона Зейналова, взрослая групповая команда в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной, а также юниорская группа в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханум Исмаилзаде, Медины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыховой и Захры Джафаровой.
Именно юниорки откроют сегодня чемпионат. С 12:00 они начнут выступления с пятью скакалками и пятью мячами.
В 18:00 начнется красочная церемония открытия. Помимо роскошного представления, которым организаторы планируют удивить зрителей, в ходе церемонии выступят такие исполнители, как Hiss и Вагиф Нагиев.
Билеты на открытие и на все соревновательные дни можно приобрести на сайте iticket.az и в кассах города.
После открытия состоятся отдельные финалы у юниорских групп.
В целом соревнование пройдет под девизом Shine like a star («Сияй как звезда»). Организационный комитет чемпионата подготовил ознакомительный видеоролик, посвященный Евро. В нем снялись гимнастки взрослой групповой команды Азербайджана.
Как зародилась идея такого видеоролика? За основу были взяты зеркала с подсветкой, которые бывают в гримерных у звезд. Далее было решено представить наших спортсменок звездами сначала в обычной жизни, а затем на гимнастическом ковре.
Также подготовлен постер, где два сюжета объединены: девочки стоят в вечерних платьях с гимнастическими предметами на фоне тех самых гримерных ламп. Выглядит очень эффектно!
Эта тема будет использована и в ходе самого чемпионата Европы. Вокруг огромного монитора в зале Национальной гимнастической арены будут гореть лампочки. Экран в данном случае будет преподноситься как зеркало, перед которым звезды готовятся к своему выступлению.
Еще одна интересная придумка. Гимнастки будут выходить на ковер по красной дорожке, ощущая себя участницами самых популярных музыкальных шоу и кинофестивалей.
Самым забавным персонажем первенства, несомненно, станет талисман европейской гимнастики - обезьяна по имени Луиджи. Он подарит улыбки, позитив и хорошее настроение зрителям и гимнасткам своими шутками и интересными программами.
Это будет пятый чемпионат Европы по художественной гимнастике, который пройдет в Азербайджане. Ранее Баку принимал Евро в 2007-м, 2009-м, 2014-м и 2019-м годах.