Дрон-камикадзе атаковал московскую трассу видео
В Калужской области России дрон-камикадзе атаковал трассу «Московское большое кольцо».
Вчера вечером беспилотник упал на 380-м км «Московского большого кольца» в районе села Тарутино (находится примерно в 100 км от Москвы) Жуковского района Калужской области.
Прибывшие на место специалисты обнаружили на дороге алюминиевые обломки, а также раскиданные ветки и землю.
Информации о пострадавших нет.
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