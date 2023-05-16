Дрон-камикадзе атаковал московскую трассу видео

В Калужской области России дрон-камикадзе атаковал трассу «Московское большое кольцо».

Вчера вечером беспилотник упал на 380-м км «Московского большого кольца» в районе села Тарутино (находится примерно в 100 км от Москвы) Жуковского района Калужской области.

Прибывшие на место специалисты обнаружили на дороге алюминиевые обломки, а также раскиданные ветки и землю.

Информации о пострадавших нет.