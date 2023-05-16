ЕC придется выбирать между Украиной и Турцией

Принятие Украины в Евросоюз (ЕС) может вынудить ЕС отказаться от принятия Турции. Поэтому некоторые члены ЕС «выдохнут с облегчением», если во втором туре президентских выборов в Турции победит Реджеп Тайип Эрдоган, а не его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, который настроен на более тесную интеграцию с ЕС, пишет Politico.

«В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение (Евросоюза). Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», - сказал изданию неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

Как сообщается, скорее всего, лидеры стран ЕС официально начнут с Украиной переговоры о вступлении на декабрьском саммите.