Община Западного Азербайджана недовольна отчетом Госдепа
На днях Госдеп США опубликовал годовой отчет о состоянии религиозных прав, данный отчет прокомментировали в Общине Западного Азербайджана.
Отмечается, что отчет содержит части касательно Азербайджана и Армении, которые по смыслу необъективны и носят антиазербайджанский характер.
«Госдеп, уделивший в отчете место необоснованным утверждениям об армянских религиозных памятниках в Азербайджане, почему-то закрывает глаза на факты полного изгнания азербайджанцев из Армении на этнической и религиозной почве, разрушение около 300 мечетей, которые в свое время прошли государственную регистрацию в этой стране, и всего религиозного и культурного наследия, принадлежащего азербайджанцам», - подчеркнули в Общине.