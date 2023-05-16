Поблагодарив за участие делегации, руководимой Колларом, в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, глава государства расценил это как хороший показатель связей между нашими странами.

Выразив удовлетворение активным диалогом между Азербайджаном и Словакией, Алиев сказал, что визит Коллара создал хорошую возможность для проведения обсуждений, связанных с перспективами сотрудничества в различных сферах, в том числе о развитии межпарламентских связей.

Касаясь отношений в энергетической сфере, глава государства отметил важность подписания Меморандума о взаимопонимании между операторами газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и SOCAR в апреле этого года в Софии, заявил, что сотрудничество между нашими странами вышло на новый этап и в рамках проекта «Кольцо солидарности» (STRING). Алиев подчеркнул наличие большого потенциала для расширения взаимодействия также в сферах торговли, взаимных инвестиций, транспорта.

Выразив признательность за оказанное гостеприимство, гость отметил, что для него большая честь участвовать в мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера. Подчеркнув, что великий лидер, который являлся харизматичной личностью, обладавшей большой мудростью и сильной волей, заложил основы азербайджанской государственности, председатель парламента Словакии сказал, что благодаря его дальновидности наша страна поступательно развивается.

Отметив, что Азербайджан очень современный и красивый, Коллар сообщил, что посещает нашу страну во второй раз, с удовольствием вспомнил прошлогодний визит в Шушу.

Заявив, что Словакия полностью и решительно поддерживает территориальную целостность Азербайджана, Коллар коснулся восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях, довел до внимания, что словацкие компании также заинтересованы в том, чтобы работать там и участвовать в различных проектах.

Касаясь плодотворного сотрудничества Азербайджана со словацкими компаниями в сфере разминирования, гость особо отметил эффективное использование машин разминирования, произведенных в Словакии, для гуманитарных мероприятий по очистке территорий от мин.

В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между нашими странами в сфере энергетики, было подчеркнуто наличие больших перспектив в деле поставок азербайджанского газа в Словакию в рамках инициативы «Кольцо солидарности», запущенной недавно в Болгарии.

На встрече была высоко оценена поддержка Словакией сотрудничества Азербайджана с ЕС и НАТО.