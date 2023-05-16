Подоляк предрек России гражданскую войну

Россию ждет война, передел собственности и сфер влияния. Этот процесс был неизбежным, но война против Украины ускорила его, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Я не то чтобы жду гражданской войны. Это то, что будет неизбежно, (независимо) от моего или вашего, или чего-то другого желания. Россия изнутри очень гнилая страна. Они не имеют хорошего социального договора, у них все построено на запретах, это все время нужно закручивать гайки, на которых рано или поздно резьба в любом случае лопнет.

И всегда Россия идет по этому пути. Это стандартный классический путь России. Просто в данном случае война в Украине ускорила эти процессы. Их будет множество - бунтов. Пусковой механизм уже сработал - это Украина абсолютно точно. Как государство, как вооруженные силы, как союзник евроатлантических стран», - считает Подоляк.