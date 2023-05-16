На экс-президента Франции надели электронный браслет

Апелляционный суд Парижа приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы и двум годам условно по делу о торговле влиянием, сообщает AFP.

При этом суд постановил, что Саркози может носить электронный браслет вместо того, чтобы отбывать заключение в тюрьме.

В 2021 году Саркози был осужден на три года по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Суд признал его виновным в подкупе сотрудника кассационного суда, от которого экс-президент пытался получить информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании.