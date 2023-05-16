В Баку проходит конференция при генеральном спонсорстве Azercell

В рамках GSMA M360, проходящего при генеральном спонсорстве Azercell, представители регулятора и азербайджанские специалисты в области телекоммуникаций знакомятся с международным опытом и глобальными трендами индустрии.

Накануне конференции представители государственных телекоммуникационных организаций и ведущие эксперты отрасли приняли участие в специальном семинаре «Управление частотным спектром в области мобильных телекоммуникаций».

Конференция M360 Eurasia, которая проходит в Баку с 16 по 17 мая в партнерстве с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и при генеральном спонсорстве лидирующего оператора мобильной связи страны Azercell, собрала региональных и международных экспертов, работающих в мобильном и цифровом пространстве для обсуждения ключевых тенденций, возможностей и вызовов отрасли.

Международное мероприятие, которое впервые проходит в Азербайджане, также подтверждает стремление нашей страны стать новой цифровой державой в регионе благодаря успешному тестированию сетей нового поколения и полноценного использования возможностей стандарта LTE. Помимо двухдневной конференции, которая посвящена ключевой теме, отражающей современные технологические тенденции в регионе и мире, в повестку международного мероприятия также включены эксклюзивные программы, ориентированные на азербайджанских специалистов. Так, в рамках конференции М360 Eurasia представители регулирующих органов и ведущие эксперты в области телекоммуникаций были приглашены на специальную программу повышения квалификации «Управление частотным спектром в области мобильных телекоммуникаций». Мероприятие, прошедшее накануне конференции, 15 мая, охватило следующие темы:

• Лицензирование частотного спектра для мобильных устройств

• Вопросы политики в отношении частотного спектра

• Поощрение инвестиций

• Мониторинг частотного спектра

• Использование цифровых дивидендов для обеспечения мобильного широкополосного доступа

• Частотный спектр для транспортной сети

• Регулирование в меняющемся мобильном ландшафте

• Частотный спектр для Интернета вещей

• К будущему с 5G.

GSMA M360 Eurasia 2023 - международное мероприятие в области телекоммуникаций, которое проходит с 16 по 17 мая в отеле Four Seasons в Баку. На конференции будут представлены доклады и панельные дискуссии, посвященные устойчивости цифровых технологий для будущего процветания, укреплению связей с клиентами, 5G и будущему инфраструктуры, Интернету вещей, искусственному интеллекту и машинному обучению, финансовым технологиям, кибербезопасности и другим актуальным темам.