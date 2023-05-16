Лавров: США предлагают Армении «прогнать русских»

Россия считает откровенной провокацией предложения США в адрес Армении «прогнать русских» с ее территории и помочь с обеспечением безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Знаю, что армянам - у нас есть такая информация - они (США) говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность. Откровенная провокация. Это тоже не дипломатия», - сказал глава МИД России.