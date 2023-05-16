Британская разведка о неожиданном сюрпризе для России

Разведка Британии подтвердила потерю Россией нескольких ракет "Кинжал" в Украине, отметив, что эти события стали сюрпризом для Москвы, представлявшей ракеты как "непобедимые". Об этом говорится в отчете британской разведки.

Британские эксперты отметили, что 3 мая этого года Украина впервые в истории сбила баллистическую ракету "Кинжал", расхваленную президентом России Владимиром Путиным как непобедимую.

"Россия предпочла попытки нейтрализовать усовершенствованный потенциал противовоздушной обороны Украины, но в процессе, вероятно, потеряла еще несколько "Кинжалов". Усиление воздушной угрозы над приграничным регионом России будет вызывать исключительную обеспокоенность для ВКС, поскольку он использует этот район для развертывания воздушных сил для поддержки войны", — подчеркнула разведка.