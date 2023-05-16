Лавров: Армения выиграла бы и получила более стабильную ситуацию

«Мы были готовы помогать Армении. Осенью 2022 г. к саммиту Организации в Ереване был подготовлен документ о развертывании миссии наблюдателей ОДКБ на армянской территории в соответствии с просьбой наших армянских союзников.

Документ был полностью согласован на уровне министров иностранных дел. Потом в последний момент на самом саммите армянские друзья попросили отложить его принятие. До сих пор он остается в бумажном виде и не может реализоваться.

Но если бы Ереван подтвердил то, что уже было согласовано и остался готовым к подписанию и вступлению в силу, убежден, что Армения выиграла бы и получила бы более стабильную ситуацию», - сказал Лавров.