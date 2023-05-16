Лавров: Сын за отца не отвечает
Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил о важном принципе русской культуры, сообщают российские СМИ.
"Недавно в СМИ было напоминание о родственниках нынешнего германского руководства. У нас в обществе никогда не было согласия с тем, что дети должны отвечать за родителей. Сын за отца не отвечает. Это принцип русской культуры. Каждый должен отвечать своими поступками. Глядя на поступки детей немецких военных, которые сейчас руководят Германией, абсолютно подтверждая принцип, что дети не отвечают за родителей, дедушек и бабушек, видно, что нынешнее немецкое руководство в большом количестве унаследовало "нацистские гены". Это факт", - сказал Лавров в интервью.