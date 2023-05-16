Ким Чен Ын готов запустить первый спутник-шпион

Сообщается, что Ким Чен Ын встретился с комитетом по подготовке к запуску спутника, а затем осмотрел и само устройство. Спутник имеет вид цилиндра, покрыт золотой изоляционной фольгой и оснащен солнечными панелями.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел первый военный спутник-шпион страны, а также согласовал "будущий план действий", пишет Guardian.

По данным KCNA, спутник-шпион готов к запуску после "окончательной общей проверки и испытания космической среды". Ким Чен Ын "утвердил будущий план действий" комитета по спутнику. Пхеньян не называет дату запуска, но Ким Чен Ын в апреле говорил, что спутник запустят "в запланированную дату".

Отмечается, что разработка военного разведывательного спутника была одним из ключевых оборонных проектов, которые Ким Чен Ын очертил в 2021 году.