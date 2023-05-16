Красный Крест приостановил деятельность на Лачинской дороге

Международный комитет Красного Креста (МККК) сам приостановил гуманитарную деятельность по Лачинской дороге, сообщила руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни.

По словам Аматуни, возникла необходимость в уточнении некоторых процедурных вопросов. Она надеется, что скоро процесс будет перезапущен.

«В настоящее время ведется диалог со всеми структурами, принимающими решения, для уточнения процедур и возобновления нашей деятельности», – отметила представитель делегации МККК в Армении.

Сообщается, что Международный комитет Красного Креста после 29 апреля не перевозил пациентов, поставка медикаментов также прекращена.