Шольц призвал не рушить мосты с «другой Россией»

Страны Европы должны поддерживать мосты с представителями «другой России», которая выступает против действующего президента Владимира Путина. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на саммите Совета Европы, пишут немецкие СМИ.

«Мы должны поддерживать связь с представителями другой России, другой Беларуси и, таким образом, держать открытой перспективу демократического, мирного будущего для обеих стран», — заявил Олаф Шольц.

По его словам, это позволит сохранить возможность демократического мира для России после окончания войны.