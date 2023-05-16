Шольц призвал не рушить мосты с «другой Россией»
Страны Европы должны поддерживать мосты с представителями «другой России», которая выступает против действующего президента Владимира Путина. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на саммите Совета Европы, пишут немецкие СМИ.
«Мы должны поддерживать связь с представителями другой России, другой Беларуси и, таким образом, держать открытой перспективу демократического, мирного будущего для обеих стран», — заявил Олаф Шольц.
По его словам, это позволит сохранить возможность демократического мира для России после окончания войны.