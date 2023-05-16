Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

18 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха составит ночью 9-14° тепла, днем - 18-23° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 60-70%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, гроза, град. Местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью 10-14° тепла, днем - 20-25° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем - 5-10° тепла.