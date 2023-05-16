Украина поблагодарила Азербайджан

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, участвовавшая в специальном заседании парламента Азербайджана в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева, поблагодарила азербайджанцев за поддержку Украины.

Кондратюк отметила, что общенациональный лидер Гейдар Алиев построил новый, независимый и процветающий Азербайджан, подчеркнув, что Украина и Азербайджан были очень близки после обретения независимости.

«Хочу поблагодарить руководство Азербайджана за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Уверяю вас, что Украина будет безоговорочно поддерживать территориальную целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ. Особая благодарность этническим азербайджанцам, которые сражались за нашу свободу в рядах вооруженных сил Украины и отдали свои жизни. Мы, украинцы, никогда не забудем их вклад в нашу совместную победу над российской агрессией. Мы твердо верим в победу Украины. Мы должны вернуть все города и села Украины», - сказала она.