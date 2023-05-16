Российский банк впервые открыл филиал в Иране
ВТБ, второй по величине российский банк, открыл представительство в Иране. Об этом сообщил глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак.
«По итогам непрекращающихся усилий Организации развития торговли второй по величине банк в России – ВТБ открыл свое представительство в Иране. Это первый российский банк с прямым присутствием в Иране. Он сыграет важную роль в переводе части доходов в иностранной валюте из трастовой сети в банковскую сферу и обеспечении прозрачности торговли», - написал Пейманпак в Twitter.