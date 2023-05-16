Госслужба выявила незаконную вырубку деревьев в районах Азербайджана

Сотрудники Госслужбы экологической безопасности выявили факты незаконной вырубки деревьев на территории Ленкоранского, Билясуварского, Хачмазского и Исмаиллинского районов.

По словам представителя госслужбы Бахруза Мухаммедова, в результате расследования было установлено, что деревья срубили на территориях муниципалитета Гюнахир в Ленкоранском районе и ООО Azərsun Kənd Təsərrüfatı Məhsulları в селе Аразбари Билясуварского района. Кроме того, ущерб природе был нанесен на участке муниципалитета Байоба в Хачмазском районе Хыдыром Гурбановым и на участке, принадлежащем муниципалитету Зогаллыг в Исмаиллинском районе, - гражданином Исфаганом Азизовым.

По всем установленным фактам составлены акты и протоколы, и поскольку сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, создала состав преступления, собранные документы направлены в Генпрокуратуру Азербайджана для дачи правовой оценки.