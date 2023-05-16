Алиев принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии новость дополнена; фото
Президент Ильхам Алиев сегодня принял председателя Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, сообщает официальный сайт главы государства.
Поздравив Ильхама Алиева по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева, Мясникович отметил неоценимую роль общенационального лидера в развитии Азербайджана.
Сообщается, что на встрече были обсуждены вопросы расширения товарооборота и возможностей торговли Азербайджана с государствами-членами Евразийского экономического союза.
В заключении Михаил Мясникович представил Ильхаму Алиеву предложения по направлениям сотрудничества.