«Азеригаз» о принудительном отключении газа некоторым абонентам

Сотрудники производственного объединения «Азеригаз» оставляют у дверей жителей столицы предупреждения, в которых требуется создать условия для проведения осмотра внутриквартирных газовых счетчиков, в противном случае в течение 3 дней подача газа будет прекращена.

Начальник отдела по связям с общественностью производственного объединения «Азеригаз» Эльдяниз Велиев, комментируя вопрос, заявил haqqin.az, что «Азеригаз» начнет процесс проведения технического осмотра квартир и индивидуальных жилых домов: «Милли Меджлис одобрил дополнения и изменения в закон о газовом хозяйстве.

Это дополнение и поправка были утверждены указом президента, и Кабинету Министров было поручено определить правила. Правительство занимается установлением правил, вытекающих из этого указа. После того, как эти правила будут установлены и представлены ПО «Азеригаз», начнется процесс проведения технического осмотра квартир и индивидуальных жилых домов».

Он добавил, что с 2016 года по настоящее время «Азеригаз» мог контролировать только расстояние (газовую линию) до счетчика. У ПО не было полномочий проверять процесс подачи газа от счетчика, то есть внутри помещения: «После этого «Азеригаз» будет проводить технические проверки. Как только Кабинет Министров установит правила, «Азеригаз» начнет этот процесс. «Азеригаз» будет выявлять такие нарушения, как отклонения от технических условий, перепланировка квартир, когда переносится кухня, установка не предусмотренных техническими условиями отопительных приборов, очистка дымовых труб, соответствие площади ванных комнат расстоянию, наличие системы вентиляции и т.д.

По результатам технического осмотра будет составлен акт. Для устранения изменений, отраженных в акте, будет предоставлен 30-дневный срок. Наш сотрудник не сможет по тем или иным причинам пойти на уступки абоненту, так как все ответственные органы будут этот процесс контролировать. Если в течение 30 дней указанные в акте нарушения не будут устранены, газоснабжение этих абонентов может быть прекращено. Если абонент не позволяет пройти проверку, то все равно может быть осуществлено отключение подачи газа».