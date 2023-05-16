В Киеве рассказали о самых трудных боях, которые сорвали планы России

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов очертил моменты войны, в ходе которых удалось разрушить планы Кремля.

Буданов отметил, что выдающимися были события в Киевской области. По его словам, битвы в этом регионе позволили разрушить замысел россиян.

"Первый день и бои в Мощуне. Я считаю, что это были два таких события, которые в конце концов разрушили планы России. Полностью, до конца", – сказал Буданов.

Он отметил, что точку в этом вопросе поставило выбивание россиян из Ирпеня. В то же время еще раз подчеркнул, что именно бои в Мощуне и Гостомеле были теми событиями, благодаря которым удалось разрушить замысел Кремля.