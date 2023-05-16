Россия готова рассмотреть предложения о мире с Украиной

Россия пока не видела мирный план по Украине от африканских и латиноамериканских партнеров. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Россия готова рассматривать предложения по разрешению конфликта в Украине от стран Африки и Латинской Америки», - сказал Лавров.

Отметим, ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что провел переговоры с президентом России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и представил предложение африканских стран по урегулированию украинского конфликта.