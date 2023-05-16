Индия назначает военного атташе в Армению

Индия планирует назначить военного атташе в Армению, сообщили в армянском правительстве.

«Большой интерес, проявленный государственными структурами, частными организациями и компаниями оборонно-промышленного комплекса индийской стороны в последний период к осуществлению сотрудничества, обусловил необходимость создания в Республике Индия должности военного атташе в Армении», - говорится в заявлении.