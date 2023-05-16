Евросоюз обвиняет Армению

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя предложения по реформированию Таможенного союза ЕС, заявил о подозрительном увеличении торговых потоков из ЕС в Армению и из этой страны в Россию.

«Различия в таможенных системах отдельных стран ЕС позволяют тем, кто хочет обойти наши санкции, делать это благодаря пробелам в отдельных системах… Есть определенные формы обхода санкций через торговлю. Вчера на Совете по экономике и финансам ЕС министрам были представлены данные: есть очевидный рост экспорта из ЕС в ряд центральноазиатских стран: Армению, Казахстан, Кыргызстан, и есть примерно сопоставимый рост экспорта из этих стран в Россию», — сказал Джентилони.