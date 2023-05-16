Путин: Москва рассчитывает на скорейшую подготовку соглашения с Азербайджаном

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрагим Раиси по видеосвязи приняли участие в церемонии подписания соглашения между правительством России и правительством Ирана о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги Решт - Астара на территории Ирана для развития перевозок по международному транспортному коридору «Север - Юг». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Взаимодействие в контексте создания данного коридора, о котором мы сегодня говорим, ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном. И мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки в трехстороннем формате с участием азербайджанской стороны, соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту «Север - Юг», - сказал Путин.