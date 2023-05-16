Глава МИД: Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине

Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине. Об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на IV Саммите глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике.

"Азербайджан глубоко сожалеет о том, что кризис в Украине продолжает подрывать мир и безопасность в Европе. Страна выступает за скорейшее урегулирование на основе суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Байрамов.

Глава МИД Азербайджана отметил, что гуманитарные последствия требуют оперативных мер: "Исходя из этого, Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь народу Украины".