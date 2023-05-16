В России начали выпускать новейшую ракету

В России начали серийный выпуск новейшей авиаракеты "Бронебойщик", которую будут применять в ходе войны в Украине. Об этом сообщил заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

Отметим, что "Бронебойщик" предназначен для самолетов Су-25 и Ми-8. Известно, что она превосходит стоящие на вооружении 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты в 5-6 раз.