Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 15:45

Растущая военная мощь Турции, в особенности достижения военной промышленности этой страны за последние годы, по-настоящему беспокоит соседнюю Грецию. Но особенно удивляет тот факт, что, готовясь к возможному военному конфликту с Турцией, в Афинах изучают опыт… 44-дневной Карабахской войны. Согласно публикации в журнале Forbes, правительство Греции оказалось под огнем критики парламентской оппозиции за растрату миллиардов долларов, выделенных на развитие национальной военной промышленности и отсутствие должного внимания к системам беспилотных вооружений. Поскольку Греция проводит в настоящее время наиболее значительное за последние десятилетия наращивание и модернизацию парка техники, оппозиция обвинила правительство Кириакоса Мицотакиса в том, что оно упустило многообещающие возможности для развития национальной военной промышленности и особенно программы создания собственных БПЛА.

Так ли это на самом деле? Ответом может послужить статья, опубликованная недавно на интернет-портале Greek City Times. В ней, в частности, указывается, что, несмотря на многообещающую национальную программу по созданию беспилотных летательных аппаратов, которая, по словам ее создателей, «намного опередила свое время», Афины так и не стали крупным производителем и экспортером боевых дронов. Напомним, что Греция начала разработку разведывательного беспилотника HAI E1-79 Pegasus еще в далеком 1979 году. Свой первый полет Pegasus совершил в 1982 году, а в 1992-м поступил на вооружение ВВС Греции (HAF). Тем не менее импортеров современного оружия греческий дрон так и не заинтересовал, да и для нужд ВВС Греции Pegasus производился в ограниченном количестве. Здесь автор публикации проводит параллель с турецкой компанией Baykar Defense, которая, создав в 2010-х годах вооруженный беспилотник Bayraktar TB2, прекрасно зарекомендовавший себя в многочисленных современных конфликтах, был всего за три года продан примерно в тридцать стран мира. «Показательно, что турки начали с «Байрактара» только в 2014 году, тогда как греки сконструировали первые БПЛА еще в семьдесят девятом», - пишет автор публикации.

В комментариях к статье в Greek City Times, которые цитируют турецкие СМИ, Алексис Ципрас, лидер крупнейшей греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых СИРИЗА – Прогрессивный альянс, в частности, заявил: «Неприемлемо, чтобы программа стоимостью 14–15 миллиардов евро не принесла греческой оборонной промышленности ни единого евро, тогда как Турция связала 60 процентов оборонного комплекса страны со своей национальной промышленностью». Forbes пишет, что Афины в последние годы действительно тратят большие деньги на расширение возможностей своих вооруженных сил, особенно на закупку многочисленных истребителей. Как известно, Греция заказала у Франции 24 истребителя Dassault Rafale и модернизирует 83 истребителя F-16, состоящих на вооружении ВВС, до уровня конфигурации Block 72. Одновременно Афины закупают не менее двадцати ультрасовременных истребителей F-35. Все это может позволить Греции получить явное технологическое преимущество перед военно-воздушными силами своего потенциального соперника — Турции. Тем не менее греческая оппозиция критикует правительство именно за его акцент на пилотируемых истребителях, утверждая, что в конечном счете это преимущество будет нивелировано благодаря высокой эффективности турецких БПЛА. К слову, греческая армия также приобретает дроны, но не в таких больших объемах. Как уже сообщалось, в июле 2022 года Афины для улучшения возможностей греческой армии в области морского наблюдения и разведки одобрили покупку в США трех беспилотников MQ-9B SeaGuardian на сумму около 400 миллионов долларов. Forbes также упоминает об опыте Армении, отмечая, что Ереван изначально хотел развивать собственные проекты производства беспилотников, но затем изменил планы и направил ограниченные средства на закупку российских истребителей С-30СМ. Когда же осенью 2020 года началась война в Карабахе, эти истребители даже не успели взлететь. Поскольку уже в начале войны армия Азербайджана, используя «Байрактары» и закупленные в Израиле дроны-камикадзе, уничтожила систему ПВО Армении и большое количество техники.