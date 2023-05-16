Банк Республика признан «Самым активным банком-эмитентом в Азербайджане» за 2022 год в рамках Программы содействия развитию торговли (The Trade Facilitation Programme, TFP) Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD).

Награда была присуждена на торжественной церемонии, прошедшей во время ежегодного заседания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) 16 мая 2023 года в городе Самарканд.

Данная награда свидетельствует о ежегодно возрастающей эффективности сотрудничества между EBRD и Банком Республика в области торгового финансирования. Это еще раз подтверждает, что Банк Республика успешно реализовывает свою миссию по поддержке предпринимательства в стране, важной частью которой является финансирование внешнеторговых операций.