Сына Пашиняна пытались похитить

Сегодня около 15:00 сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота Пашиняна пытались похитить возле своего дома.

Как сообщают армянские СМИ, участниками похищения являются члены общественной организации «Зов сыновей», которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину, но Ашот Пашинян успел выпрыгнуть из остановившейся на мгновение машины, в результате чего он был сбит автомобилем, следовавшим за той же организацией.

Отмечается, что в результате сын Пашиняна получил травму ноги, а члены общественной организации «Зов сыновей» скрылись с места происшествия. Ашот Пашинян обратился к правоохранителям.