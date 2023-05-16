Президент ЮАР собрался к Зеленскому с мирной инициативой
Президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что намерен приехать в Украину, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Никифоров отметил, что президент ЮАР планирует визит в составе мирной миссии от нескольких африканских стран.
«Президент Украины приветствовал такую мирную инициативу. Зеленский готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской формуле мира и пригласить присоединиться к ее реализации», - сказал пресс-секретарь президента Украины.