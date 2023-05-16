ВСУ продолжают успешно наступать под Бахмутом

Силы обороны Украины за прошлые сутки продвинулись до 500 метров на Бахмутском направлении. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

Спикер отметил, что в городе Бахмут Донецкой области Украины продолжаются жестокие бои.

"Россияне пытаются любой ценой взять этот город. Они стирают город буквально с лица земли, чтобы ВСУ могли меньше использовать городские постройки как фортификационные сооружения", - сказал он.

Череватый добавил, что за сутки под Бахмутом произошло 25 столкновений, украинская армия ликвидировала 107 военных и еще 153 ранили, а также уничтожили одну боевую машину пехоты, одну боевую машину десанта, шесть 122-мм гаубиц Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы, три беспилотника и четыре дрона-камикадзе "Ланцет" армии РФ.