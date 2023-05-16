В Москве состоится трехсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении, а также пройдут отдельные переговоры Баку и Еревана. Об этом сообщила глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

"19 мая в Москве состоятся трехсторонние встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном", - сказала Захарова.

Она также отметила, что отдельно пройдут двусторонние армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору.