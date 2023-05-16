В Грузии задержали подозреваемых в связях с ИГИЛ азербайджанцев

Лица, задержанные в ходе спецоперации Службы государственной безопасности Грузии против террористической группировки ИГИЛ, являются этническими азербайджанцами. Об этом в беседе с журналистами заявил адвокат задержанных Иосеб Натрошвили, передает АПА.

Он отметил, что дело, по которому обвиняются задержанные, засекречено.

«Я защищаю права четверых задержанных. Я с ними еще не встречался, поэтому не знаю их позиции по этому вопросу. Я узнал от следователя, что сегодня им будет предъявлено обвинение. Всего задержаны 7 человек. Шестеро из них были задержаны вчера, один — в апреле. Задержанный в апреле является гражданином Турции, он помещен в следственный изолятор Управления миграции МВД. Задержанные вчера 6 человек – это граждане Грузии, являющиеся этническими азербайджанцами», - сказал адвокат.