Азербайджанские чемпионы снялись в рекламе ЧМ по тхэквондо видео
Вышел второй рекламный ролик чемпионата мира по тхэквондо, который пройдет с 29 мая по 4 июня в Баку.
В видеоклипе приняли участие олимпийские чемпионы и чемпионы мира по ряду видов спорта, такие как Намиг Абдуллаев, Земфира Мефтахатдинова, Назим Гусейнов, Фарид Мансуров, Рафаэль Агаев, Ниямеддин Пашаев, Агаси Мамедов, Мехди Будаглы. Они выразили поддержку азербайджанским спортсменам, которые примут участие в чемпионате мира.
Напомним, что соревнования, которые пройдут в 26-й раз, будут приурочены к 50-летию Всемирной федерации тхэквондо. Сильнейшие тхэквондисты мира будут бороться в 16 весовых категориях.